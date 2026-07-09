Андрей Новаков и Емил Радев са най-влиятелните българи в групата на ЕНП в Европейския парламент

Класацията „EU MATRIX" нареди двамата евродепутати от ГЕРБ/ЕНП сред най-влиятелните в българската делегация на Европейския парламент. Резултатът е формиран на базата на три критерия – институционален, който мери влиянието вътре в институцията; активна работа със заинтересовани страни, в които попадат социално-икономическите партньори; заставане на печелившата страна в ключови гласувания, които са от особена важност за политическите групи.

Андрей Новаков се отличава с три тежки законодателни досиета, като водещо според класацията е ролята му на вносител и преговарящ по бъдещата регионална политика, последвано от регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт. Той се нарежда на второ място в Европейския парламент по влияние в сферата на регионалната политика, като формално пред него е само председателят на едноименната комисия. Отчетена е и позицията на Новаков като координатор в Комисията по регионално развитие.

Емил Радев е отличен с ролята си на вносител и преговарящ по досиета, свързани с борбата с изпирането на пари, хармонизирането на регулациите в сферата на неплатежоспособността, цифровото евро, както и в сферата на корпоративното право. Радев е посочен и със съществена роля в преговорната позиция на Европейския парламент по Програмата за правосъдие на ЕС за периода 2028-2034г. Той е и на трето място по влияние в институцията по темите правосъдие, граждански права и свободи.

Ранкингът на „EU MATRIX" определя и водещо място за Групата на Европейската Народна Партия в сравнение с останалите политически формации в Европейския парламент, а председателят на Групата, Манфред Вебер, е абсолютен лидер по влияние и разпознаваемост в Европейския парламент.