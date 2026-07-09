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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23196475 www.24chasa.bg

Зам.-шеф на Одеския областен съвет е задържан за изнудване на бизнесмен

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) е задържала заместник‑председател на Одеския областен съвет, който заедно със свои съучастници е заподозрян, че е изнудвал местен бизнесмен за 50 000 долара в замяна на разрешение за строителство на вилно селище, предаде Укринформ.

"Според материалите по делото, срещу тази сума длъжностното лице е обещало на бизнесмена безпрепятствено обработване на разрешителните за строителството на вилно селище край пристанищния град. Ако бизнесменът откажел да плати, то той е бил заплашен с умишлено забавяне на подготовката на документите", се казва в изявлението на ССУ.

По данни на службата, за да реализира схемата, заподозреният е привлякъл секретар на една от селските общини в Одеския район и ръководител на инженерна компания, съобщава БТА.

Служителите на СБУ са документирали престъпната дейност на заподозрените и са ги задържали след получаването на първата част от подкупа — 10 000 долара.

При претърсвания в домовете на задържаните са открити документи и други веществени доказателства за схемата.

На заместник‑председателя на областния съвет е връчено уведомление за обвиненията. В момента се решава въпросът за уведомяване на останалите участници в схемата.

По-рано Укринформ съобщи, че правоохранителните органи са задържали служителка на Украинската търговско‑промишлена палата и нейния син по подозрение, че са изнудвали производител на бойни дронове за 100 000 евро.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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