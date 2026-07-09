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Марин Льо Пен води в две социологически проучвания за президент на Франция

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Марин льо Пен КАДЪР: Екс/@MLP_officiel

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, която във вторник беше осъдена на апелативна инстанция за злоупотреби с евросредства и която вчера стартира официално кампанията си за президентските избори догодина, оглави две  социологически допитвания, съобщават Ел Се И, „Фигаро“, „20 минют“ и други френски издания.

Според допитване на ИФОП на първия тур на президентските избори Льо Пен ще излезе на първо място с 36 процента. На второ място ще остане центристът Едуар Филип с 19 процента. На трето място ще е радикално левият Жан-Люк Меланшон с 15 процента. Нито един от останалите кандидати няма да прехвърли 10 процента, показва това допитване. Ако центристите обаче се обединят около Габриел Атал, то според същото допитване Льо Пен пак ще излезе начело на първия тур с 36 процента, а Атал ще остане втори с 15 процента редом до Меланшон също с 15 процента, съобщи БТА.

Според допитване на „Толуна Харис“ Льо Пен ще излезе на първия тур на първо място с между 34 и 36 процента.

Според двете допитвания крайнодясната лидерка ще победи на втория тур независимо кой е нейният съперник там. Ако това е Едуар Филип, то резултатът й ще бъде между 51 и 54 процента срещу 46-49 процента за него.

Марин льо Пен КАДЪР: Екс/@MLP_officiel

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