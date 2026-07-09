Федерален апелативен съд остави в сила премахването на името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Федерален апелативен съд отхвърли молбата на Управителния съвет на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди", контролиран от близки на Доналд Тръмп, с която беше поискано името на американския президент отново да бъде изписано на фасадата на престижната зала във Вашингтон, предаде АФП.

След като назначи свои близки на ръководни постове в Управителния съвет на институцията, президентът от Републиканската партия през декември добави името си към това на своя далечен предшественик от Демократическата партия, за да преименува залата на Център "Тръмп Кенеди".

Федерален съдия обаче разпореди името на Доналд Тръмп да бъде премахнато до 12 юни и отмени до второ нареждане решението за затваряне на концертната зала за срок от две години.

Управителният съвет се подчини, но правителството обжалва това решение и поиска от Апелативния съд да го отмени, за да може да възстанови името на Доналд Тръмп в очакване на произнасянето на решение по същество.

Апелативният съд единодушно отхвърли жалбата, като заключи по-конкретно, че правителството не е представило никакви доказателства в подкрепа на твърденията си, че без името на Доналд Тръмп върху сградата набирането на средства за финансирането й ще бъде застрашено.

На 29 май съдия Кристофър Купър разпореди на Управителния съвет да премахне в срок от две седмици всяко споменаване на "президента Тръмп или на което и да е друго лице, различно от президента Кенеди" върху самата сграда, на сайта на институцията или върху регистрираните й търговски марки.

Съдията също така временно отмени решението за затваряне на залата за срок от две години, като счете, че Управителният съвет е нарушил "задължението си за предпазливост", като не е отчел негативните последици от него.

Купър обаче разреши да продължат предвидените ремонтни дейности в Центъра "Кенеди", за които "нуждата изглежда наложителна", и уточни, че няма да се противопостави на ново решение за затваряне, ако то бъде взето след по-задълбочена оценка на недостатъците и предимствата.

В отговор Доналд Тръмп обяви, че ще "работи с Конгреса, за да му прехвърли контрола над Центъра "Кенеди".

Промяната на наименованието на залата беше остро разкритикувана от семейството на президента Кенеди и от опозиционната Демократическа партия, която оспорва нейната законност.