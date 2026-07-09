В Северна Македония започна делото срещу 25-годишен мъж, обвинен в четири убийства

В Основния съд в Куманово започна делото срещу 25-годишния Трайко Бойковски, обвинен в четири убийства и два опита за убийство на възрастни жени в района на Куманово. За някои от жертвите насилствената смърт е потвърдена едва след ексхумация на телата им.

Медиите в Северна Македония съобщават за странно поведение на подсъдимия, който е отказал да отговори на въпросите на съдията за самоличността си, гледайки с усмивка в тавана на залата. Според адвоката му причината е уплаха от големия брой присъстващи и камерите в съдебната зала, но след прекъсване на заседанието на съда Бойковски все пак е потвърдил самоличността си, заявявайки, че не се признава за виновен.

Според прокурора по делото случаят е безпрецедентен в местната съдебна практика, а прокуратурата разполага с необходимите доказателства за вината на обвинения, че той е избирал жертвите си - сами, безпомощни, възрастни и най-често спящи жени, а според съдебно-психиатричната експертиза мотивите за фемицида е некрофилия.

Според наказателния кодекс на Северна Македония наказанието за извършените убийство и опит за убийство е лишаване от свобода за не по-малко от десет години или доживотен затвор.