Йордания е свалила осем ракети, изстреляни от Иран

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Йорданските сили за противовъздушна отбрана са свалили осем ракети при първата атака на иранските сили срещу страната от няколко седмици, съобщиха въоръжените сили на Йордания, цитирани от ДПА и БТА.

Фрагменти от ракетите са паднали на йорданска територия, но няма информация нито за ранени, нито за щети, добавиха те.

Говорител на йорданското правителство заяви, че сирените за въздушна тревога са зазвучали в цялата страна, след като ракетите са навлезли във въздушното пространство на Йордания.

Американското посолство в Аман призова американските граждани да потърсят укритие, да останат на закрито, да се съобразяват с предупрежденията на местните власти и да следват официалните указания на територията на цяла Йордания.

Потребители в социалните мрежи по-рано съобщиха за изстрелване на ракети от редица ирански провинции. Според тях балистични ракети са били изстреляни от района на Урмия в северозападната част на страната, както и от централната част на страната.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от ирански държавни медии, заяви, че Иран е изстрелял десет балистични ракети срещу йорданската военна база „Ал Азрак“, където са разположени международни сили, включително от САЩ. КГИР добави, че ако „американската агресия“ се повтори, американските бази в региона ще бъдат взети на прицел.