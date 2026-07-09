13 пострадали на традиционното бягане с бикове в Памплона

Тринадесет души са пострадали сериозно по време на днешното бягане пред бикове на фестивала "Сан Фермин" в испанския град Памплона, предаде ДПА, позовавайки се на организаторите.

Сред пострадалите е 29-годишен мъж от САЩ, който е с рана от рог на лявата ръка. Други са получили натъртвания, разкъсвания и счупвания на кости по време на бягането по тесните улици на града в северната част на Испания. Млад мъж е със сътресение на мозъка.

Всички пострадали са мъже на възраст между 18 и 68 години, отбелязват организаторите. Повечето от тях са откарани в болница за лечение.

Фестивалът "Сан Фермин", организиран в чест на светеца-покровител на Памплона, започна в понеделник и ще продължи до следващия вторник.

Бягането по трасето с дължина 825 метра привлича десетки хиляди зрители всяка година. От 1924 г. досега 16 души са загинали по време на гонките, повечето от които след като са били набодени. Последният смъртен случай е от 2009 г.

Защитниците на правата на животните, които наричат надпреварата с бикове "средновековна жестокост", отново организираха протести. Въпреки всичко 9-дневният фестивал продължава да привлича до милион посетители от цял свят.

Сан Фермин е покровителят на Навара. Фестивалът, с който се отдава почит към патронния светец, датира от края на 16-и век. Събитието е обезсмъртено от Хемингуей в романа "И изгрява слънце", публикуван през 1926 г., съобщава БТА.