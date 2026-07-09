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Над 5000 души са починали по време на горещата вълна в Германия

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снимка: Ройтерс

В Германия тази година са регистрирани около 5120 смъртни случая, които са свързани с горещата вълна. Повечето от тях са от края на миналия месец, когато средната седмична температура надхвърли значително 20 градуса по Целзий, предаде Ройтерс, като се позова на Института за обществено здраве „Роберт Кох“ (РКИ).

Около 4270 от починалите са хора на възраст над 75 години, констатира РКИ в седмичния си отчет. Повечето от тях са жени - нещо, което се обяснява с по-големия дял на жените в най-високата възрастова група.

Тези данни се вписват в мрачната картина в цяла Европа, отбелязва ДПА.

Програмата на ЕС за наблюдение на климата „Коперник“ каза, че тази година Западна Европа е преживяла най-топлия месец юни, откакто се води съответната статистика, със средна температура от 20.74 градуса, пише БТА.

Властите във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия регистрираха повече от 4700 смъртни случая в периода на горещата вълна от 20 до 28 юни. 

 

снимка: Ройтерс

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