Времето не стигна на Бони Тайлър да направи мечтаното си турне за 50 г. на сцената (Обзор)

Музикалният свят потъна в скръб, след като на 75-годишна възраст почина уелската рок легенда Бони Тайлър.

Тъжната вест беше потвърдена официално от семейството ѝ на 9 юли. Певицата е издъхнала в болница в Португалия вследствие на внезапно влошаване на здравословното ѝ състояние, след като по-рано през годината претърпя спешна операция.

Световната сцена загуби един от най-въздействащите, разпознаваеми и мощни гласове на своето поколение. Родена през лятото на 1951 г. в малкото уелско градче Скуен под името Гейнор Хопкинс, тя израства в голямо и сплотено семейство. Музиката е неизменна част от всекидневието им, а край младата Гейнор звучи блус и рокендрол. Нейни идоли от ранна възраст са изпълнители като Джанис Джоплин и Тина Търнър, чийто стил по-късно оказва огромно влияние върху собственото ѝ сценично поведение. Първите ѝ стъпки на сцената са в местни клубове, където пее с различни формации под псевдонима Шерин Дейвис.

Истинският обрат в съдбата ѝ обаче настъпва през 1977 г., когато кариерата ѝ е поставена под сериозна въпросителна. Лекарите откриват възли на гласните ѝ струни, което налага спешна хирургическа интервенция. След операцията медиците налагат на певицата 6-седмична забрана да говори, за да може гласът ѝ да се възстанови правилно. В момент на силен емоционален срив обаче Бони нарушава лекарското предписание и извиква силно. Вместо да съсипе бъдещето ѝ на сцената, този инцидент се превръща в най-голямата ѝ благословия. Тя остава с дълбок, специфичен и силно дрезгав тембър, който бързо се превръща в нейна уникална марка. През забележителната си кариера, продължила над пет десетилетия, Тайлър издава десетки успешни албуми, печели множество престижни международни награди и получава три номинации за наградите “Грами” Снимка: Архив

Първият огромен успех не закъснява и идва с парчето It's a Heartache, което веднага превзема челните места на световните класации и я позиционира като новата рок сензация на Европа и Америка. Истинската слава за Бони Тайлър настъпва през 80-те години, когато съдбата я среща с легендарния композитор и продуцент Джим Стайнман. Благодарение на това сътрудничество се раждат два от най-големите и драматични рок химни в историята на поп културата. Първият е баладата Total Eclipse of the Heart през 1983 г., която оглавява класациите по целия свят и през 2024 г. официално надхвърли 1 милиард стриймвания в платформите. Вторият вечен хит е парчето Holding Out for a Hero през 1984 г., записано специално за култовия филм “Вихърът на танца” (Footloose), което и до днес остава любимо на поколения меломани.

В личния си живот Бони Тайлър е пример за стабилност и вярност, необичайни за шоубизнеса. Повече от 50 години тя споделя живота си със своя съпруг Робърт Съливан, бивш олимпийски състезател по джудо и успешен предприемач. Двамата притежават имоти в Португалия, където певицата обича да прекарва свободните си дни далеч от светлините на прожекторите, наслаждавайки се на спокойствието. Тяхната любовна история е вдъхновение за много нейни колеги от музикалната индустрия.

През забележителната си кариера, продължила над пет десетилетия, Тайлър издава десетки успешни албуми, печели множество престижни международни награди и получава три номинации за наградите “Грами”. През 2013 г. тя представя Великобритания на песенния конкурс “Евровизия”, а през 2023 г. официално е удостоена с престижния Орден на Британската империя (MBE) лично от кралското семейство заради нейния изключителен и непреходен принос към развитието на световната музика.

До последните си дни тя активно подготвя мащабно юбилейно турне из цяла Европа, с което да отбележи половин век на голямата сцена. С кончината ѝ отива цяла златна ера на чист рокендрол дух. Светът обаче никога няма да спре да пее нейните песни, а неподражаемият ѝ глас ще остане безсмъртен.