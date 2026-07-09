Сръбският вътрешен министър: Радвахме се на Дара, а не на победите на ЛГБТ популацията

Сръбският вътрешен министър Ивица Дачич обяви, че сърбите много са се радвали на победата на Дара на песенния конкурс „Евровизия", за разлика от „всички предишни години, в които са печелили представители на ЛГБТ популацията".

Дачич даде съвместен брифинг пред медиите с българския си колега Иван Демерджиев след договорката за отварянето на нов граничен пункт между двете страни."

Централният граничен пункт на границата между Сърбия и България е „Градина-Калотина" и се радвам, че имаме възможността да отворим втора част на този пункт. Преди началото на летния сезон тази година вече 3 млн. души са преминали през границата. Искаме да облекчим по най-добрия начин хората и стоките, които преминават и да се противопоставим на трансграничната престъпност,

Двамата вътрешни министри подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2".

Това е първата ни среща, но ще имаме и друга в Белград, за да говорим за сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и с нелегалната миграция. Успяхме да спрем вълната от мигранти, каза още Дачич. По неговите думи за първите шест месеца на тази година са намалени с 55,9 процента опитите за нелегално преминаване на границата. Това се дължи на доброто сътрудничество на всички линии и сектори, заяви той.

Той призова двете страни да научат нещо от историята – да не се ръководят от чужди интереси, а от собствените си.

На въпрос на журналисти за обвинения от Европейския парламент към Сърбия за действия и подкопаване на суверенитета на съседни на тях държави от Западните Балкани Дачич отговори с риторичен въпрос „дали Сърбия някога е признавала държава, която не е член на ООН, Сърбия направила ли е нещо против териториалната цялост на някоя държава".

„Как не го е срам да говори за това някой, който е нарушил териториалната цялост на Сърбия, признавайки Косово. Лесно е да се обвинява без основание. Сърбия вече е имала своя държава векове наред, както и България", заяви Дачич.

„Очевидно не оспорваме суверенитета на никоя държава, не знам за коя държава става въпрос. Над 30 процента от населението на Черна Гора са сърби и ние нямаме право да се грижим за тях? Или за Република Сърбска, която е част от Дейтънското споразумение?", риторично попита отново Дачич. „Въз основа на какво някой има право да признае Косово за независима държава при положение, че Югославия беше създадена от шест републики".

Той допълни, че ако целта на ЕС е да наруши териториториалната цялост на Сърбия, първо трябва да приемат резолюция, с която осъждат признаването на Косово. „Косово не е член на ООН. Представете си Сърбия да беше влязла в ЕС преди Хърватия", каза още той, цитиран от БТА.