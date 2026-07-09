Китай предложил помощ на Русия за унищожаване на сателитите Starlink на Илон Мъск

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Китай е предложил помощ на Русия за унищожаване на сателитите Starlink на Илон Мъск. Двете страни са се споразумияли за доставка и на технологии с AI за дронове, твърди съвместно разследване на Der Spiegel, The Insider и Le Monde.

Тясното военно сътрудничество между двете държави, пряко свързано с войната срещу Украйна, продължава вече най-малко три години.

Журналистите са получили документи от Китайско-руския форум за военно-техническо сътрудничество, в рамките на който са се провеждали непублични срещи. Материалите обхващат пет основни направления:

- космически оръжия и унищожаване на спътници;

- интегрирани системи за противовъздушна и противоракетна отбрана;

- автономни баражиращи боеприпаси, действащи в режим "рояк";

- бронирани машини от ново поколение;

- военна авиация.

Китай разполага със 160 вида дронове-самоубийци, но за разлика от Русия, няма реален боен опит в използването им, обяснява The Insider. Поради това представителите на Пекин предложиха официален обмен: Русия ще сподели знания за бойното поле, а Китай ще допринесе с технологии за изкуствен интелект и капацитет за масово производство за разработването на ново поколение автономни роеви боеприпаси.

Пекин също така ще доставя микрочипове и електроника, докато Москва ще доставя суровини и компоненти, до които достъпът на Китай е ограничен поради санкциите.

Според документите още през 2023 г. Китай е предложил активно противодействие на комуникационната система Starlink на Илон Мъск, включително чрез директно унищожаване на спътници.

Когато в началото на тази година по искане на Украйна Илон Мъск прекрати достъпа до терминалите Starlink, използвани от руските военни, те започнали да използват китайски решения, пише Der Spiegel.

От февруари по фронтовата линия започнали да се появяват радиомачти, които осигуряват интернет връзка и позволяват изстрелването на "рояци" от интелигентни дронове, способни да сменят целите си по време на полет – благодарение на китайски технологии.

Наскоро високопоставени китайски офицери лично са посетили фронта в Украйна като "наблюдатели" и са се запознали с използването на тези технологии, отбелязва германското издание.

По време на следващия форум за военно-техническо сътрудничество през 2024 г. китайската страна е предложила обменът на информация за бойното използване на руските дронове в Украйна да стане постоянен и официално организиран, съобщава The Insider.

Според публикацията Русия предоставя практическия боен опит, а Китай – технологии с изкуствен интелект и възможности за масово производство, за да разработят съвместно следващото поколение автономни боеприпаси, действащи в режим "рояк".

Резултатите от това сътрудничество вече се използват във войната срещу Украйна. Безпилотният апарат V2U, използван от руските войски, работи с китайски AI-модули, лидарни сензори, батерии и SSD устройства. Доставките на тези компоненти вече са организирани.

Документите показват, че между Москва и Пекин се оформя военно партньорство, основано на разделение на задачите: Русия предоставя практически боен опит; Китай осигурява електроника, полупроводници и високотехнологично оборудване.

Според информация от няколко европейски разузнавателни служби, цитирана от Der Spiegel, още от миналата година руски военнослужещи се обучават в шест различни обекта в Китай за управление на безпилотни летателни апарати. Най-малко 200 от тях вече са се завърнали на фронта в Украйна.

Изданието отбелязва, че докато публичният дебат на Запад досега се е концентрирал върху тайните доставки на китайски стоки с двойна употреба за Русия, на практика представители на Москва и Пекин от години обсъждат сценарии за атаки срещу ключови елементи на западната инфраструктура.

Една от най-важните цели е спътниковата система Starlink.

Според високопоставен представител на американските въоръжени сили успешна атака срещу Starlink би имала тежки последици не само за Украйна, но и за армиите на много западни държави, чиито системи за управление и комуникации вече разчитат на нея: "Ако противникът успее да изключи тази система, това ще представлява огромен проблем за нашата оперативна система за управление."

На срещите на форума китайската страна е предложила няколко начина за противодействие на Starlink:

- подаване на юридически и дипломатически възражения срещу масовото разполагане на спътници Starlink в ниска околоземна орбита с аргумента, че пречат на други космически апарати;

- съвместно кандидатстване за необходимите радиочестоти и орбитални позиции, за да бъде затруднено по-нататъшното разширяване на Starlink;

- кибератаки чрез терминалите на граждански потребители посредством фалшив достъп, заразяване със зловреден софтуер и използване на уязвимости с цел парализиране на мрежата;

- физическо унищожаване на спътниците чрез разработването на евтини противоспътникови средства, които да унищожават апаратите по-бързо, отколкото SpaceX може да изстрелва нови.

Според Der Spiegel съществуват сериозни доказателства, че работата по подобни планове продължава активно.

В Китай вече са публикувани редица научни материали, в които се обсъждат конкретни методи – от лазерни до микровълнови оръжия. Подобни разработки се наблюдават и в Русия.

По данни на разузнавателните служби на страните от НАТО едно от тези оръжия е предназначено да поврежда слънчевите панели на спътниците, макар че съществува риск да бъдат засегнати и други космически апарати, включително китайски.

Освен това Русия разгръща система за радиоелектронна борба "Волна Купол Гарант", която излъчва достатъчно мощен сигнал, за да наруши работата на Starlink в район с площ около 20 квадратни километра, съобщава съветникът на украинското Министерство на отбраната Сергей Бескрестнов.

По негови думи украинските сили вече са открили около десет такива системи по фронтовата линия и се опитват да ги унищожават с безпилотни летателни апарати, цитира mediapool.

През четвъртото тримесечие на тази година в Санкт Петербург е планирано провеждането на шестия Китайско-руски форум за военно-техническо сътрудничество.