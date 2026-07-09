Револвери с гравираните им имена получиха от Ердоган лидерите от НАТО (Обзор)

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Оръжието е било подарено с патрони и специално разрешение за износ от Турция

Турският президент Реджеп Ердоган подари на лидерите от НАТО истински пистолет с патрони за спомен от 36-ата среща на пакта в Анкара. Револверът от марката “Сарсълмаз SR 38” бе гравиран и с името на новия си собственик.

Българският премиер

Румен Радев също е получил подобен пистолет,

представяйки страната ни на форума.

Оръжието е било поднесено в специално куфарче и съпроводено с картичка, на която пише: “С комплимент от президента на Република Турция”. Освен това към него има и комплект за почистване.

Необичайният подарък, който предизвика множество коментари сред дипломатическите среди и интернет, е съпроводен с писмо, в което Ердоган нарежда на турските контролни органи върху износа да разрешат револверите да бъдат изведени от страната от новите им собственици.

За интересния жест на Ердоган първи разкри британският премиер Киър Стармър, докато говореше с журналисти на борда на правителствения си самолет късно в сряда.

РЕДЖЕП ЕРДОГАН СНИМКА: РОЙТЕРС

“Това беше изненадващ избор на подарък”, възкликна той.

Британецът обясни, че неговият пистолет е останал в Анкара, защото вносът на огнестрелни оръжия на Острова е забранен. Предстои револверът да бъде обезопасен така, че да не може да се стреля с него, преди да бъде изпратен във Великобритания.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща също получиха оръжия.

“Председателката изрази благодарността си към Ердоган за този жест. Огнестрелното оръжие ще бъде транспортирано и съхранявано сигурно. След като бъде извадено от употреба, намерението на председателката е

да го дари на военен музей”,

обясни говорител на

Фон дер Лайен.

От екипа на Коща пък обясниха, че подаръкът е предаден за съхранение при екипа по сигурността на председателя на Европейския съвет. Те казаха, че ще следват белгийските процедури, за да го внесат в Белгия.

Револверът най-вероятно символизира напредъка на турската оръжейна индустрия. А след като в сряда американският президент Доналд Тръмп определи срещата на НАТО като успешна, жестът може да подчертава сплотеността на държавите от Алианса.

Пистолетите ще попаднат под строгите ограничения относно стойността на подаръците за държавни и правителствени ръководители. Това означава, че е малко вероятно новите им собственици да могат да ги задържат за лична употреба, пише “Политико”.