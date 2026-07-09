“Аз съм първи в списъка за убийства на Иран”: Тръмп смени два самолета на връщане от Анкара

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Републиканецът обяви, че присъствието на американски военни в Европа зависи от преговорите за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че присъствието на американски военни в Европа ще зависи от преговорите за Гренландия и развитието на войната с Иран. Изказването републиканецът направи на борда на правителствения самолет “Еър Форс 1” на път обратно за Вашингтон след срещата на върха на НАТО в Анкара.

“Не съм взел окончателно решение. То много ще зависи от Гренландия и от Иран”, посочи той.

По време на двата дни в турската столица американският лидер отново възобнови претенциите си към датския остров. От месеци той се кани да го анексира заради стратегическото му положение и предполагаемото му богатство на критични минерали, намиращи се дълбоко под неговите ледове.

Същевременно тайните служби са накарали Тръмп да смени катарския “Боинг 747-8”, който му беше подарен миналата година. Той пътува с него до Турция и с него трябваше да излети оттам.

Вместо това републиканецът се качил изненадващо на стария “Еър Форс 1”. Причината за това била мерки за сигурност. Във Великобритания обаче Тръмп кацнал извънредно и се върнал обратно на новия си самолет, с който стигнал до Вашингтон.

Решението на тайните служби предизвика множество въпроси дали скъпият катарски подарък е годен да превозва Тръмп.

На въпрос дали смяната на самолета е свързана с възобновения конфликт с Иран, Тръмп отговори: “Аз съм номер едно в списъка за убийства на Иран”.

