Израел за съобщенията за хуманитарна криза в ивицата Газа: Изключително подвеждащи

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Съобщенията за хуманитарна криза в ивицата Газа са "изключително подвеждащи", заяви днес високопоставен представител на израелската правителствена организация, отговаряща за окупираните територии, предаде ДПА.

Ситуацията за палестинците в анклава се е подобрила значително, каза представителят на Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) в интервю за медиите.

Той се позова на публикуван днес доклад на агенцията, в който се посочва, че около 1,78 милиона тона храна са постъпили в ивицата Газа между октомври миналата година, когато влезе в сила примирието, и 7 юни.

Това значително надвишава препоръките на Световната програма за прехрана на ООН, каза представителят.

Той отбеляза, че цените на хранителните продукти в ивицата Газа са спаднали с 72 процента от септември миналата година насам и че водоснабдяването, възлизащо на 40 литра на човек на ден, е двойно по-голямо от препоръките на Световната здравна организация.

ДПА прави уговорката, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

В доклад на Световната програма за прехрана на ООН от 9 юни се посочва, че високите и колебаещи се цени на храните застрашават "продоволствената сигурност в района, както и достъпа до адекватно и разнообразно хранене".

Военните операции, въздушните удари и разселването на населението ограничават хуманитарните дейности, се посочва в доклада.

Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ посочи в доклад от 29 май, че разпределението на питейна вода обхваща до 1,5 милиона души.

Той добави, че 82 процента от семействата продължават да изпитват несигурност по отношение на водоснабдяването и че до 70 процента от тях не са в състояние да съберат минималното количество от 6 литра на човек на ден за пиене и готвене.

Представителят на Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите заяви, че Израел е "решен да улесни хуманитарната помощ в ивицата Газа" в координация с международните си партньори, въпреки предизвикателствата.

Той спомена "продължаващото възпрепятстване на хуманитарните операции от страна на "Хамас", като обвини екстремистката организация, която контролира палестинския анклав, в лошо управление, довело до развалянето и унищожаването на големи количества храна.

Представителят на израелската агенция също така заяви, че "Хамас" налага данъци и определя цените по начин, който изкривява пазарните принципи.