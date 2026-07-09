Британският Бат е най-щастливият град в света през 2026 г.

Британският Бат е най-щастливия град в света през 2026 г., според местните жители

Изследването на timeout.com e проведено сред над 24 000 жители.

От достъпа до култура и изобилието от зелени площи до оживени квартали и готини улици, има много фактори, които са необходими, за да се превърне един град в чудесно място за живеене и посещение, пише изданието.

Всички тези фактори влизат в годишната класация на Time Out за най-добрите градове в света. Наред с неща като храна, изкуство и нощен живот, местните жители са помолени да оценят чувството за общност в своя град, колко лесно е да се намери любов и дали градът им ги прави щастливи.

Въз основа на отговорите на местните жители, най-щастливият град в света през 2026 г. е британския Бат.

Английският град получи всеобщо възторжени отзиви от местните жители за щастие, като 93% са съгласни, че градът им ги прави щастливи, 92% казват, че се чувстват по-щастливи в Бат, отколкото другаде, 90% казват, че съседите им изглеждат позитивни, 91% намират радост в ежедневните преживявания, които градът им предлага, а 76% са съгласни, че чувството за щастие в града им се е увеличило много напоследък.

Известен със своите древни римски бани, великолепна грузинска архитектура и селска обстановка, не можем да кажем, че сме изненадани, че хората в Бат са щастлива група. Осемдесет и три процента от местните жители в Бат казаха, че е лесно да се намери общност в града, а градът оглави и класацията за зелени пространства и природа.

На второ място е Панама Сити, където 93% от анкетираните казват, че градът им ги прави щастливи, а 86% казват, че намират радост в ежедневните си преживявания. Разпростиращата се столица на Панама се класира начело на класациите от всички анкетирани градове за чувство за общност, като 87% от местните жители казват, че е лесно да се правят връзки в града.

Мексиканският Гуадалахара се класира на трето място с кумулативен резултат за щастие от 83%. Родното място на мариачи и текила, този мексикански град е обичан от местните жители: неговата култура и кулинарна сцена получиха съответно 86 и 85% одобрение, а 80% го оцениха високо за чувство за общност.

Ето кои са ка 20-те най-щастливи града в света през 2026 г.

Бат, Великобритания

Панама Сити, Панама

Гуадалахара, Мексико

Меделин, Колумбия

Краков, Полша

Джайпур, Индия

Чикаго, САЩ

Кейптаун, Южна Африка

Шанхай, Китай

Гьотеборг, Швеция

Монреал, Канада

Сао Пауло, Бразилия

Валенсия, Испания

Прага, Чехия

Мелбърн, Австралия

Куала Лумпур, Малайзия

Хамбург, Германия

Порто, Португалия

Амстердам, Нидерландия

Чианг Май, Тайланд