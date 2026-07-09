Френският посланик в Скопие напомни: Компромисът от 2022 г. е подписан от вас и ЕС

Той не е с България, обяви дипломатът

Компромисът от 2022 г., както и задълженията, произтичащи от него по отношение на преговорния процес, е един от ключовите въпроси за европейския път на Северна Македония, казва в интервю за сайта Порталб.мк посланикът на Франция в Скопие Кристоф Льо Риголер.

„Малко семантика, за да бъдем точни - компромисът от 2022 г. не е компромис с България, а текст, подписан между Северна Македония и Европейския съюз. И с този текст Северна Македония поема ангажименти към Европейския съюз", каза френският посланик, който е категоричен, че документът „няма да бъде отворен отново", независимо от различните политически изявления в Северна Македония.

„Мисля, че трябва да бъдем реалисти, компромисът от 2022 г. няма да бъде отворен отново и няма да бъде предоговарян. Предоговарянето на този компромис от 2022 г. би ни довело само до един резултат - всички губим време. Не мисля, че това е добра идея", казва Льо Риголер.

Според него пътят напред не е предоговаряне, а намиране на начин за прилагане на компромиса по "политически приемлив начин и в разумен срок", подчертавайки, че за това е необходим „искрен, открит и спокоен диалог между Скопие и София".

„Най-вероятно ще има провокации, необмислени изявления, обвинения и т.н. Затова всички ние трябва да бъдем разумни по отношение на това, да управляваме процеса спокойно и зряло, за да бъдат македонските, българските, но и европейските политици готови, искрено да се ангажират с него и да влязат в надежден диалог", каза Льо Риголер и уточни, че дезинформацията е друго изпитание, което при блокиран път към ЕС дава пространство за структури, които може да злоупотребят с гражданското разочарование чрез манипулативни кампании.

Франция ще продължи да подкрепя инициативи за медийна грамотност, независима разследваща журналистика и борба с манипулирането на информацията в Северна Македония, каза френският посланик. По отношение на реформите, които страната трябва да направи, трябва да се работи внимателно, особено в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията и независимостта на съдебната система, като Франция е предоставила експерти, работещи в трите ключови министерства за прилагането на необходимите реформи.

„Добре е да се приемат закони, но още по-добре е да се прилагат. Това е нещо, на което обръщаме внимание и е демократична необходимост, а гражданите на тази държава също ще трябва да оценят дали реформите са били приложени", посочи Льо Риголер, цитиран и от портала Мета.мк.