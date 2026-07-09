Сръбският президент Александър Вучич обеща предсрочни избори през есента. Решението ще бъде взето през август или септември, след което ще бъдат обявени дати.

След оставката на Вучич първо ще се проведат парламентарни избори, а след това и президентски. Сръбският президент все още не я е подал, като заяви, че това ще стане в близките седмици. Това става на фона на масовите протести в страната срещу управлението му след трагедията на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души.

Сръбският президент омаловажи решението на Европейския съвет да не даде зелена светлина в предприсъединителния процес. 8 държави-членки на Съюза, сред които и България се обявиха против отварянето на третия клъстер от преговорни глави за Сърбия.

Сърбия има проблеми с върховенството на закона, корупцията, свободата на медиите и отказа на Белград да въведе санкции срещу Русия.

"Опозиционните партии винаги са искали най-различни неща. Последният път изпълних молбата им изборите да са отделно, за да може хората да имат повече възможности. За мен важното е, че или август, или септември ще бъде взето решение за насрочване на избори. Те могат да се проведат или през октомври или през ноември.", каза Вучич пред сръбската държавна телевизия.