Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до военен авантюризъм

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Иран предупреди САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм".

Думите са на външния министър Абас Арагчи, разпространени от иранската власт.

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.

Меморандумът за със САЩ приключи, след като на срещата на върха на НАТО Доналд Тръмп нарече иранските власти "боклуци" и "болни хора".

Последваха американски удари по над 80 ирански цели около Ормузкия проток и отново бяха задействани икономическите санкции за износ на петрол срещу Техеран.