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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23198059 www.24chasa.bg

Иран предупреди САЩ: Не прибягвайте до военен авантюризъм

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Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иран предупреди САЩ да не прибягват до какъвто и да било по-нататъшен „военен авантюризъм".

Думите са на външния министър Абас Арагчи, разпространени от иранската власт. 

Според изявление на МВнР на Иран в телефонен разговор с ръководителя на въоръжените сили на Пакистан Арагчи е осъдил американските удари по Иран като нарушение на меморандума за разбирателство от Исламабад.

Меморандумът за със САЩ приключи, след като на срещата на върха на НАТО Доналд Тръмп нарече иранските власти "боклуци" и "болни хора".

Последваха  американски удари по над 80 ирански цели около Ормузкия проток и отново бяха задействани икономическите санкции за износ на петрол срещу Техеран.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

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