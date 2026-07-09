Украйна атакува руски кораби в близост до Крим, най-малко 25 са ударени

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Украйна атакува руски кораби близо до Крим, като част от атаките срещу доставките на гориво

Украинските военни засилиха атаките си близо до анексирания от Русия полуостров, като насочиха вниманието си и към морските маршрути за доставки.

Командирът на украинските сили за дронове Роберт Бровди, известен още като Маджар, казва, че най-малко 25 кораба са били ударени и подпалени през последните четири дни в Азовско море, вътрешното море, свързано с Черно море чрез Керченския проток.

Подобни загуби за толкова кратко време са ясен удар по военноморските способности на Русия, както и по гаранцията на Владимир Путин за поддържане на доставките на гориво.

Тези атаки изглежда са последната фаза от украинската „логистична блокада", която има за цел да задуши доставките и маршрутите към и от окупирания Крим.

Украинските военни твърдят за 36 ударени кораба и че повечето принадлежат към руския „сенчест флот" от търговски петролни танкери. Точният брой е неясен, тъй като някои кораби може да са били ударени повече от веднъж и не всички удари са потвърдени независимо.

Пристанището Керч беше атакувано от Украйна миналия месец, а анализът на сателитни изображения на BBC Verify показва, че броят на танкерите в този район е намалял през следващите дни.

Нощни кадри от последните удари започнаха да се появяват в социалните медии рано във вторник, а Бровди описа подробно ударите всеки ден между 6 и 9 юли.

Губернаторът на Ростовска област на Русия, Юрий Слюсар, заяви, че два празни танкера са били атакувани в сряда в Таганрогския залив в североизточния ъгъл на Азовско море, въпреки че в четвъртък те все още са горели.

Бровди казва, че два танкера, атакувани по-рано през седмицата, са превозвали по около 7000 тона гориво от района на Таганрог до Крим.

Сателитно изображение, заснето в сряда, показва голям стълб дим, издигащ се от един кораб на около 4,2 км от брега на Крим.

Данните от НАСА показват, че пожарът е бушувал от това място от 6 юли и вероятно е резултат от първата вълна от удари, за които поеха отговорност украинските сили за безпилотни летателни апарати.

Същото изображение показва около 20 други кораба, напускащи района и насочващи се на юг към Черно море.

Ръководителят на украинските сили за безпилотни системи посочи няколко танкера сред ударените, като „Венера-3", „Санар-1", „Санар-17", „Климена", „Тетис", „Алексей Саврасов" и „Пенелопа".

В сряда Генералният щаб на Украйна публикува кадри от атака с военноморски дрон срещу санкциониран танкер, наречен „Син".

Кадрите от борда показват как безпилотният кораб избягва огъня, докато се приближава към танкера, преди видеото да се прекъсне, когато се приближава до корпуса на кораба.

Въпреки че местоположението не може да бъде потвърдено, Украйна заяви, че инцидентът е станал близо до Ялта, черноморски курортен град в окупирания Крим.

Атаките срещу танкери съвпадат с продължаващите удари срещу руски петролни рафинерии, които причиниха широко разпространен недостиг на гориво в цялата страна, включително в Москва и Санкт Петербург.

Украинският президент Володимир Зеленски твърди, че атаките срещу петролни рафинерии отговарят на ударите на Русия и че руснаците трябва да „чувстват, че именно тяхната държава води война".

Той подчерта още две атаки срещу петролни депа в Тверския и Ставрополския край на стотици километри от фронтовата линия, както и неназован петролен терминал в Ростовска област, за който се смята, че е „Юг Руси", разположен във вътрешността на страната от Таганрогския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи стратегията с дронове като ескалация, когато се срещна със Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара във вторник, „но това е и ескалация, която може да помогне за прекратяване на конфликта".

Но мащабът на атаките с дронове срещу руската морска логистика изглежда се е засилил през последните дни, пише BBC.

Бровди твърди, че е извършил атаки срещу 12 танкера само в една нощ от сряда до четвъртък, а руски провоенни източници не са поставили под въпрос нито подробностите, нито автентичността на информацията.