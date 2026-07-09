Зеленски: Договорихме със САЩ производство на "Пейтриът" на наша територия

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Украйна договори със САЩ лиценз за производство на ракети "Пейтриът" на своя територя. Това обяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, който по-рано на срещата на върха на НАТО се договори с Доналд Тръмп за използването на американските технологии във войната с Русия.

Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ критично важни ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), добави Зеленски

Зеленски каза, че Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности, съобщи БТА.