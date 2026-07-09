Зеленски: Договорихме със САЩ производство на "Пейтриът" на наша територия

Украйна договори със САЩ лиценз за производство на ракети "Пейтриът" на своя територя. Това обяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, който по-рано на срещата на върха на НАТО се договори с Доналд Тръмп за използването на американските технологии във войната с Русия.
Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ критично важни ракети прехващачи "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), добави Зеленски
Зеленски каза, че Киев и съюзниците му ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.
Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности, съобщи БТА.