Нетаняху се закани за нови удари: Иран и съюзниците му никога не са били по-слаби

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Израел се закани за нови удари срещу Иран след нарушеното примирие между двете страни и САЩ. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, Иран е отслабен до краен предел след двете военни кампании срещу Ислямската република.

"Иран и съюзниците му са по-слаби откогато и да било", каза още Нетаняху на военна церемония.

"Израелската армия е готова да атакува Иран за трети път, ако е необходимо", добави на същата церемония израелският министър на отбраната Израел Кац.

"Армията е готова и е в състояние на готовност за възобновяване на сраженията, за да установи отново преимущество във въздуха и отново да удари Иран, за да елиминира заплахите", каза Кац, цитиран от Франс прес и БТА.