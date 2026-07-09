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Хиляди иранци крещят: Тръмп, ще те убием! (Видео)

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Огромният транспарант срещу Тръмп. Снимка: Ройтерс

Хиляди иранци пожелаха смъртта на американския президент Доналд Тръмп. Това се случи на погребението пред ликвидарания върховен лидер Али Хаменей в град Машхад. Тълпата издигна транспаранти със закани за отмъщение "Тръмп, ще те убием" и "Ще се лее кръв". 

Милиони изпратиха Али Хаменей, който беше убит след първите американски атаки над Иран. Неговият наследник и син Моджтаба Хаменей бе ранен при американската мисия и оттогава не се появявал публично, като според мнозина той не е в състояние да изпълнява задълженията си.

„Кълнем се в кръвта на Върховния лидер – Тръмп, ще те убием!", скандираше тълпата в Машхад, пише New York Post.

Транспарантът "Тръмп, ще те убием" бе изписан на английски и персийски език. 

На плаката беше изобразен и т.нар. „юмрук на неподчинението" – символ, използван в Иран като знак на съпротива и отказ страната да се подчинява на външен натиск. 

Иранците се заканиха за отмъщение. Снимка: Ройтерс
Иранците се заканиха за отмъщение. Снимка: Ройтерс

Огромният транспарант срещу Тръмп. Снимка: Ройтерс
Иранците се заканиха за отмъщение. Снимка: Ройтерс

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