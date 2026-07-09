Хиляди иранци крещят: Тръмп, ще те убием! (Видео)

Хиляди иранци пожелаха смъртта на американския президент Доналд Тръмп. Това се случи на погребението пред ликвидарания върховен лидер Али Хаменей в град Машхад. Тълпата издигна транспаранти със закани за отмъщение "Тръмп, ще те убием" и "Ще се лее кръв".
Милиони изпратиха Али Хаменей, който беше убит след първите американски атаки над Иран. Неговият наследник и син Моджтаба Хаменей бе ранен при американската мисия и оттогава не се появявал публично, като според мнозина той не е в състояние да изпълнява задълженията си.
„Кълнем се в кръвта на Върховния лидер – Тръмп, ще те убием!", скандираше тълпата в Машхад, пише New York Post.
Транспарантът "Тръмп, ще те убием" бе изписан на английски и персийски език.
На плаката беше изобразен и т.нар. „юмрук на неподчинението" – символ, използван в Иран като знак на съпротива и отказ страната да се подчинява на външен натиск.