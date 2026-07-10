Преговорите за мир между САЩ-Иран ще продължат въпреки размяната на удари

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Два дни след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че "примирието е приключило", от американската администрация обявиха, че Вашингтон и Техеран продължават да работят за дипломатическо решение на конфликта помежду си.

„Съединените щати остават ангажирани с намирането на решение и техническите преговори продължават", казва правителствен служител, пише БТА. Той е обяснил, че поведението на иранското ръководство нарушава рамковото споразумение „до неприемлива степен".

През последните дни американските въоръжени сили удариха няколко цели в Иран, а правителството на САЩ оправда действията с обстрела на търговски кораби в Ормузкия проток, за който Вашингтон обвинява Техеран. Американски съюзници в Персийския залив, включително Кувейт и Бахрейн, съобщиха, са били подложени на вражески обстрел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран и публично постави под съмнение смисъла от по-нататъшни преговори по време на срещата на върха на НАТО в Турция. Тръмп дори обяви край на временното примирие с Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни.

Тръмп не обявява край на преговорите.

"Могат да разговарят", но е "загуба на време", продължи той.

"Те са измет. Те са болни хора. Те са управлявани от болни хора", заяви още американският президент по адрес на Иран.