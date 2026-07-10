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Израел: Иран планира убийството на Тръмп

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снимка: Ройтерс

Израел е предупредил американското правителство за предполагаем ирански план за убийството на президента Доналд Тръмп,съобщава СиЕнЕн.

Според информациите, които цитират неназовани източници, иранското ръководство е изготвило плана неотдавна. Подробности за самия план към момента не са известни.

През последните седмици американската администрация е получавала често подобни предупреждения, съобщава СиЕнЕн, като цитира неназован американски представител. Предупреждението от Израел обаче е било ново и е включвало конкретен план за убийство, твърди източникът на телевизията. 

Друг американски представител е заявил пред СиЕнЕн, че предупреждението може да е било и опит да се повлияе на решенията на Тръмп относно войната с Иран. Израелският премиер Бенямин Нетаняху оказва натиск за по-твърда позиция спрямо Техеран и влезе в пререкание с Тръмп по въпроса.

Президентът Тръмп подхрани спекулациите за опасения, свързани с неговата безопасност, след като не използва новия президентски самолет за полета на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкар.

„Аз съм номер едно в списъка на Иран“, каза Тръмп без да навлезе в подробности, съобщава БТА.

снимка: Ройтерс

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