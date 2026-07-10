Погребаха аятолах Али Хаменей в най-святото шиитско светилище в Иран (Видео, снимки)

Траурните церемонии продължиха седмица
Бившият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше погребан в четвъртък в родния му град Машхад. Това се случва повече от четири месеца, след като бе убит в началото на американско-израелската офанзива срещу Иран .
Погребението, проведено при закрити врата, се състоя в най-святото шиитско светилище в Иран - мавзолея на имам Реза в град Машхад, в североизточната част на страната, съобщиха няколко ирански медии. Траурните церемонии продължиха около седмица.
Хаменей беше убит при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран на 28 февруари - в началото на американско-израелската война срещу Иран.
Синът на Хаменей - Моджтаба Хаменей, беше назначен за нов държавен глава, но не се е появявал публично, откакто беше обявен за върховен лидер през март. Това подхрани спекулации за здравословното му състояние.
Според официални данни милиони хора в Иран са участвали в продължилите няколко дни траурни церемонии. Като върховен лидер Хаменей имаше последната дума по всички ключови въпроси в Ислямската република. В същото време шиитският аятолах беше и най-висшият религиозен авторитет на държавата.
Неговите привърженици го почитат като мъченик, който според тях е загинал, противопоставяйки се на военно далеч по-могъщ противник. В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на страната вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА, цитирани от БТА.
#WATCH | Iran's final farewell to Ayatollah Ali Khamenei marked the end of an era after days of nationwide mourning, as millions gathered across Iran to pay tribute to the country's longtime Supreme Leader. His burial at the holy Imam Reza Shrine in Mashhad came amid emotional… pic.twitter.com/iAyq4BcZ57— Hindustan Times (@htTweets) July 10, 2026
🇮🇷 The body of the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, has been buried in the shrine of the eighth Shia Imam Reza. pic.twitter.com/zQb5ld86Ze— 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 10, 2026
He is now being buried. Rest well, Seyyed. It’s time to be at peace۔— شاھد حسین🏴𓂆 (@iShahidJafry) July 9, 2026
The burial place of Ayatollah Khamenei, inside the Imam Reza shrine۔
The burial ceremony is closed and will only be attended by family members and friends.💔🥹
Ya Hussain as Ya Hussain as 💔 pic.twitter.com/qQjWjGFtk7