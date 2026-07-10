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12 загинали при горски пожар в Южна Испания (Видео)

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кадър:@ScopeReport_,Х

Горските пожари в Южна Испания взеха най-малко 12 жертви, някои от тях са били намерени в автомобили.

Огънят е пламнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага. Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара" в публикация в Екс, пише БТА.

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината са изпепелени над 50 000 хектара земи. 

кадър:@ScopeReport_,Х

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