12 загинали при горски пожар в Южна Испания (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горските пожари в Южна Испания взеха най-малко 12 жертви, някои от тях са били намерени в автомобили.

Огънят е пламнал вчера следобед в община Галардос в провинция Алмерия, която се намира на около 300 км североизточно от Малага. Около 150 пожарникари, пет пожарни коли и други служби за извънредни ситуации се борят със стихията. Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места.

Испанският премиер Педро Санчес изрази „дълбока скръб и опустошение пред ужасните последици на пожара" в публикация в Екс, пише БТА.

През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. От началото на годината са изпепелени над 50 000 хектара земи.