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Израелската полиция на крак заради "отвлечена" от палестинец военнослужеща, оказа се, че имат връзка

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Полицията задейства мащабна операция, за да спаси жената. Снимка: Pixabay

Въоръжена жена войник от израелската армия се е качила в автомобил на палестинец. Поради сериозни опасения от националистическо отвличане, израелските сили за сигурност и полицията задействаха мащабна операция с въздушна подкрепа. Оказа се обаче, жената и палестинецът са любовници.

Израелската полиция е проследила автомобила на палестинеца, превозващ израелска военнослужеща към Западния бряг. Впоследствие разбрали, че двамата имат романтична връзка. 

Полицията спряла автомобила в района на израелско селище, когато станало ясно, че е допусната грешка. Двамата били отведени в близко полицейско управление, пише БТА.

Романтичните връзки между израелски военнослужещи и палестинци не са забранени от закона, но израелската армия не ги допуска. В миналото военнослужещи са били наказвани за нарушаване на това правило.

Полицията задейства мащабна операция, за да спаси жената. Снимка: Pixabay

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