Принц Хари посети Детската болница в Бирмингам (Видео, снимки)

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Британският принц Хари посети Детската болница в Бирмингам. Визитата му е по повод 20-ата годишнина от създаването на първата специализирана сестринска позиция към благотворителната организация WellChild, на която той е патрон.

Принц Хари разговаря с деца, пациенти и медицински екипи, като благодари на служителите за тяхната отдаденост въпреки финансовите трудности пред британската здравна система.

По-малкият син на британския крал прегърна медицинска сестра. Той отправи и благодарност към персонала на болницата.

„Благодаря ви за всичко, което правите" , пише Би Би Си.

Принц Хари разговаря с някои пациенти и техните семейства. Той им сподели, че синът му Арчи е „обсебен от Лего" и е „майстор строител".

Визитата на Хари е част от поредица благотворителни ангажименти във Великобритания и се състоя два дни след като Върховният съд в Лондон отхвърли неговия иск срещу издателя на „Дейли Мейл" за незаконно събиране на информация и нарушаване на личното пространство.

Бъкингамският дворец обяви преди дни, че принц Хари няма да отседне в кралска резиденция по време на посещението си в Лондон, въпреки твърденията на неговия екип, че поканата е била приета.

Според кралски източници Хари е изпуснал крайния срок за потвърждение , поради което е бил информиран, че настаняването му е невъзможно заради липса на време за организиране на необходимата охрана и персонал.