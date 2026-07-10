Загиналите при земетресенията във Венецуела се увеличават - вече са 3889

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Все повече стават загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни - вече са 3889.

Депутатът Хорхе Родригес обяви, че ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907, пише БТА.

Надеждата да бъдат открити оцелели вече е минимална, но стотици семейства продължават да издирват своите близки. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди.

В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.

Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, пише БТА.