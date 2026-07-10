Осем души са обвинени за подготовка на атентат срещу събитие на Тръмп в Белия дом

Федералното министерство на правосъдието повдигна официални обвинения в тероризъм и заговор за убийство срещу осем души от няколко американски щата. Целта им е била да атакуват галавечерта по смесени бойни изкуства UFC Freedom 250, организирана на Южната морава на Белия дом.

Случаят е от миналия месец. Заговорниците са планирали да задействат дронове, натоварени с експлозиви, които да детонират над събитието. Целта е била да се предизвика масова паника. Използвайки хаоса, разположени наблизо снайперисти е трябвало да открият огън по бягащата тълпа. След това втора вълна от нападатели е щяла да щурмува портите на Белия дом. Тъй като събитието е било с ограничен достъп, групата е целяла да убие американския президент Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, Илон Мъск. Според властите членовете на групата са изповядвали крайни конспиративни теории и са се надявали чрез нападението да дестабилизират правителството.

Обвинителният акт, внесен в щата Охайо, повдига срещу всичките осем мъже обвинения по два отделни заговора - за предоставяне на материална подкрепа на терористи и за извършване на убийства на федерална територия и убийство на федерален държавен служител, пише БТА.

Подготовката на нападението е започнала през май, когато групата е започнала да събира средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, бронежилетки, взривни вещества, дронове, медицинско оборудване, комуникационна техника и други материали.

На 10 юни, четири дни преди галавечерта по смесени бойни изкуства, представители на правоохранителните органи са получили информация за възможна заплаха срещу събитието на президента Доналд Тръмп.

Атентатът е предотвратен благодарение на майката на един от заговорниците -19-годишния Тайсен Пропър. Тя се свързала с местните власти, притеснена от огромните количества оръжия и боеприпаси, които синът ѝ купувал, както и от съмнителните му чатове в интернет с група, представяща се за бивши военни.