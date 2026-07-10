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Тръмп и Нетаняху се договорили по телефона да действат в синхрон

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Среща на Тръмп и Нетаняху. Снимка: Twitter/@VividProwess

Премиерът Израел Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп са се договорили по телефона да продължат да действат в синхрон. 

В телефонния разговор Тръмп е информирал Нетаняху за последните американски действия в Персийския залив. Говорили са и за Турция, пише БТА.

От кабинета на Нетаняху публикуваха в социалната мрежа Екс, че премиерът на Израел е подчертал сериозността на изявленията на турския президент Реджеп Ердоган и неговите сътрудници срещу съществуването на държавата Израел. Турция и Израел са в обтегнати отношения, а наскоро Нетаняху призова Тръмп да не продава на Турция изтребители F-35, казвайки, че това застрашава Израел. 

Двамата са обсъдили и необходимостта от създаване на зони за сигурност по израелските граници.

Среща на Тръмп и Нетаняху. Снимка: Twitter/@VividProwess

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