Община Атина пусна безплатно приложение за по-лесно намиране на паркоместа

Община Атина представи новото безплатно мобилно приложение Parkout, което има за цел да улесни шофьорите при намирането на свободни места за паркиране в кварталите извън зоните с контролирано паркиране.

Приложението не е система за резервация или заплащане на паркинг, а платформа, която свързва в реално време шофьори, освобождаващи паркомясто, с други водачи, които търсят къде да паркират.

Принципът на работа е изключително лесен. Когато водачът напуска мястото си, той отбелязва това в приложението. Потребителите в района получават известие, че паркомястото ще бъде свободно, и могат с едно докосване да получат маршрут до него.

Parkout работи единствено в районите на Атина, където няма система за контролирано паркиране. Централната градска част и зоните с платено паркиране не са включени в услугата. На картата на приложението тези райони са обозначени в сиво, а кварталите, в които услугата е активна в зелено.

Новото приложение не замества системата myAthensPass, която продължава да се използва за плащане на паркиране в контролираните зони на столицата.

Интересът към услугата е значителен още през първите дни след старта ѝ. Само в първия ден приложението е изтеглено от 2621 потребители, като 214 шофьори вече са го използвали, за да съобщят за освободени паркоместа. До няколко дни броят на изтеглянията достига около 3500, а обменените свободни места – 385.

От общината смятат, че ако достатъчно шофьори използват активно приложението, времето за търсене на свободно място може значително да намалее, което ще доведе и до по-малко трафик, по-нисък разход на гориво и по-малко вредни емисии.

Макар приложението да не създава нови паркоместа, местните власти са убедени, че чрез споделянето на информация между водачите може да се използва по-ефективно наличният паркинг в един от градовете с най-сериозни проблеми с паркирането в Европа.

Безплатното приложение Parkout вече е достъпно за устройствата с Android и iOS.