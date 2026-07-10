Атакуваха военен обект, близо до единствената действаща атомна електроцентрала в Иран

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Атакуван и уцелен от снаряд е военен обект в близост до южния ирански град Бушехр. Там се намира единствената действаща атомна електроцентрала в Иран.

За това съобщи заместник-губернаторът на провинцията Ехсан Джаханиан: „Военен обект в околностите на Бушехр беше атакуван и уцелен от снаряд на американо-ционисткия (израелски, бел. ред.) враг", пише БТА. По думите му в провинцията се чуват взривове от работата на системите за противовъздушна отбрана.

Американски представител на Министерството на отбраната обаче заяви, че въоръжените сили на САЩ не са нанесли никакъв нов удар в Иран през последните часове.