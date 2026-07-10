Важно за българите в Гърция: започват проверки на имотите в Airbnb, глоби до 20 000 евро

Българите, които отдават жилища под наем чрез Airbnb, Booking.com или Vrbo в Гърция, трябва да бъдат подготвени за засилен контрол. Гръцките власти започват мащабна проверка на краткосрочните туристически наеми, като първоначално ще бъдат инспектирани около 1500 имота в цялата страна.

Проверките ще се извършват съвместно от Независимата агенция за държавните приходи (AADE) и Министерството на туризма. Освен данъчната регистрация и декларираните приходи, инспекторите ще проверяват дали имотите отговарят на всички законови изисквания за безопасност и експлоатация.

Собствениците ще получават предварително уведомление, след което трябва да представят необходимата документация. При съмнения за нарушения ще бъдат извършвани проверки на място.

Сред задължителните изисквания са наличието на пожарогасител, детектори за дим, електрическа защита, комплект за първа помощ, застраховка „Гражданска отговорност", удостоверения за дезинсекция и дератизация, както и доказателство, че имотът е предназначен за жилищно ползване. Мазета, гаражи и складови помещения, преустроени в туристически квартири без необходимите разрешения, няма да бъдат допускани.

Санкциите са сериозни. При първо нарушение глобата е 5000 евро, при повторно достига 10 000 евро, а при трето нарушение може да бъде наложена санкция до 20 000 евро.

AADE ще извършва и кръстосани проверки между данните от платформите за краткосрочно настаняване, данъчните декларации и реалните приходи, за да установява случаи на укриване на доходи.

Новият контрол е част от политиката на гръцкото правителство за по-строго регулиране на пазара на краткосрочните наеми, защита на туристите и ограничаване на нелоялната конкуренция. Това е важна информация и за българските граждани, които притежават или управляват имоти в Гърция и ги отдават чрез онлайн платформи.