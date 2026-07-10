Експертиза: Турската актриса Едже Иртем е починала от алкохолно отравяне

Турската актриса Едже Иртем е починала от алкохолно отравяне. Това сочат данните от аутопсията на на 35-годишната актриса.

С това се слага край на спекулациите около трагичното събитие, съобщи в. "Карар". Документът, издаден от Държавната агенция по съдебна медицина на Турция, констатира, че смъртта на Иртем е настъпила в резултат на „интоксикация с алкохол (етилов алкохол)". В доклада се отбелязва също, че в тялото ѝ са открити активни вещества от лекарствени средства в терапевтични нива. В медицината е известно, че подобни субстанции засилват депресивното действие на алкохола върху централната нервна система.

Едже Иртем почина на 15 юни в дома си в Истанбул в присъствието на своята майка. По това време нейният адвокат заяви, че първоначалните констатации сочат сърдечен арест, но точната причина ще бъде установена след аутопсия.

Сред лансираните хипотези бяха предположения, че фаталният край може да е свързан с ухапване от маймуна по време на скорошното ѝ пътуване до Тайланд, сепсис или комбиниране на антидепресанти с алкохол. Според съобщения в турските медии обаче, още по-ранните заключения от аутопсията не са показали следи от насилие, травма или външна намеса.

Окончателният съдебномедицински доклад дава първото официално заключение по случая, който привлече сериозно внимание в светската преса и социалните мрежи в Турция.

Актрисата, родена на 14 юни 1991 година в централната турска провинция Сивас, почина ден след своя рожден ден. Тя спечели широка популярност с превъплъщението си в образа на Ишъл в рейтинговия сериал „Cranberry Sorbet". Поредицата проследява конфликтите между светски и консервативни семейства, събрани заедно от брака на техните деца.

Иртем се дипломира в катедрата по опера и вокално майсторство в университета „Яшар" в Измир през 2014 година, а по-късно изучава актьорско майсторство в Културния център „Садри Алъшък" в Истанбул.

Телевизионната ѝ кариера започва през 2014 година, като през годините участва в редица успешни турски продукции, сред които „Новата булка", „Мистър Грешен", „Затворник", „Забранената ябълка" и „Мирис на куфар". Филмографията ѝ включва още лентата „Зенго", както и криминалния трилър на Нетфликс от 2024 година „10 дни на любопитния човек".

Едже Иртем бе погребана в района на Кушадасъ, в западната провинция Айдън, а на траурната церемония присъстваха нейни роднини, близки и колеги, съобщава БГНЕС.