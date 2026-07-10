Сблъсъци в украинския град Лвов заради военната мобилизация (Видео)

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Мащабни сблъсъци с полицията и военнослужещи избухнаха в украинския град Лвов, след като тълпи от хора блокираха служители на структурите, които отговарят за мобилизацията.

Украинските власти започнаха разследване на сблъсъците, а Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна остро осъди нападението. Но и ще провери действията на служителите по мобилизацията за евентуални нарушения.

Кадри, излъчени в четвъртък от украинската обществена телевизия, показват как тълпи обкръжават автомобили в тъмен жилищен квартал, скандират „Позор!" и разкъсват униформата на един от служителите. Инцидентът е поредният от серия нападения срещу служители, ангажирани с мобилизацията, които подчертават отдавна натрупващото се недоволство от начина, по който украинската армия попълва редиците си, за да се противопостави на по-многобройната и по-добре въоръжена руска армия, пише БТА.

Военните усилия на Киев разчитат на мащабна мобилизация, която беше съпътствана от съобщения за злоупотреби и корупция. Това допълнително отслаби желанието за военна служба, въпреки новите мерки за насърчаване на украинците да се записват в армията.

Миналия месец информации за грубо отношение и смъртни случаи извън бойните действия в известно украинско щурмово подразделение предизвикаха обществено възмущение и призиви за разследване.