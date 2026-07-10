Украински дронове подпалиха рафинерия в Краснодарския край

Украински дронове подпалиха голям пожар в Илския нефтопреработвателен завод в южния Краснодарски край. За момента няма данни за ранени.

"В Северски район вследствие на падането на отломки от дрон е възникнал пожар на територията на Илския НПЗ. По предварителна информация няма пострадали. Отломки от безпилотни летателни апарати са паднали и в двора на частен дом, както и на територията на едно от предприятията в селището Северская. Там също няма пострадали. На всички засегнати места работят оперативните и специализираните служби, пише в канала си в "Телеграм" оперативният щаб.

Службите в Ростовска област гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, съобщи в "Телеграм" губернаторът Юрий Слюсар, предава БТА.

"В Азов в резултат на атака с дронове възникнаха пожари в два обекта за съхранение на нефтопродукти. По предварителна информация няма загинали и пострадали. Работата по овладяване на пожарите продължава, на място работят аварийните и спасителните служби", написа Слюсар в канала си в платформата "Макс".

Губернаторът уточни, че към момента въздушната атака срещу Ростовска област продължава. Над 35 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Таганрог, Азов, Азовския район и Матвеево-Курганския район. В село Кагалник, Азовски район, вследствие на атаката с дрон се е запалила административна сграда. Няма загинали и пострадали. Пожарът е напълно локализиран, допълни той.

Кметът на град Таганрог съобщи за евакуация на хората, оказалите в зоната на извънредната ситуация, възникнала в резултат на атаките с дронове. "Опасността от дронове в града се запазва. В момента оперативно евакуираме хората, чиито домове попадат в зоната", каза Светлана Камбулова.