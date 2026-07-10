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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23199786 www.24chasa.bg

Арестуваха двама българи в Гърция, предизвикали пожар

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Двама българи глобени 2000 евро за пожар в парцел в Кавала.

Арестуваха двама българи в Северна Гърция, предизвикали пожар по непредпазливост в района на Кавала. Ще бъдат глобени и с 2019,37 евро.

Те са на 48 и 50 години. По време на разследването е установено, че пожарът е възникнал по време на работа в поземлен имот, довела до запалването на суха растителност.

Според данни на гръцката противопожарна служба от началото на годината до 7 юли в страната са наложени общо 528 административни глоби за нарушения, свързани с предизвикване на пожари, на обща стойност 667 404,85 евро. За същия период са извършени 169 ареста, като в 156 от случаите пожарите са причинени по непредпазливост, а в 13 – умишлено, пише БТА.

Двама българи глобени 2000 евро за пожар в парцел в Кавала.

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