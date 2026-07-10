Северна Корея ще засили ядрения си потенциал

Северна Корея ще засили ядрените си способности както „в качествено, така и в количествено отношение", както и ще разшири ролята на военното си разузнаване, насочено към Южна Корея. Това съобщиха държавните медии в страната след заседание на Централната военна комисия на управляващата партия.

По информация на официалната Централна телеграфна агенция на Корея (ЦТАК), по време на разширеното заседание са били одобрени мерки за по-нататъшно укрепване на ядрените сили. Комисията е разпоредила и значително разширяване на функциите и задачите на Главното разузнавателно управление – военното разузнаване на Пхенян, което отговаря за операциите, свързани с Южна Корея.

Според ЦТАК службата има „ключова роля в противодействието на потенциалните заплахи от страна на враговете и в събирането на важна информация". По време на заседанието са били обсъдени и начини за „радикално повишаване на способностите на службата за военно разузнаване и разузнавателна дейност".

Съобщението идва на фона на многократните откази на Пхенян да приеме помирителните инициативи на южнокорейския президент И Дже-мьон. Севернокорейските власти определят Сеул като своя „най-враждебен" противник и настояват, че страната е „необратимо" ядрена държава.

Северна Корея остава подложена на широк международен санкционен режим заради ядрената си програма. Междувременно двете Кореи все още формално се намират в състояние на война, тъй като конфликтът от 1950–1953 г. приключва с примирие, но без подписването на мирен договор.

Старшият изследовател в Корейския институт за национално обединение Хон Мин коментира, че последните решения отразяват промяната в подхода на Пхенян, който вече разглежда Северна и Южна Корея като „две враждебни държави". По думите му това може да означава отдалечаване от досегашната рамка, основана на примирието.

„Военното разузнаване придобива различно значение, тъй като разузнавателната дейност, насочена срещу друга суверенна държава, може да има дипломатически последици", заяви Хон Мин пред Франс прес.

Експерти смятат, че Северна Корея вероятно се стреми да получи военни технологии, включително разузнавателни спътници, като компенсация за изпратените войници в подкрепа на руската война срещу Украйна. През 2023 г. Пхенян успешно изведе в орбита военен разузнавателен спътник и обяви, че той заснема изображения на ключови военни обекти в САЩ и Южна Корея.

От Министерството на обединението на Южна Корея заявиха пред Франс прес, че „внимателно следят" всички развития, свързани с планираното разширяване на севернокорейската разузнавателна служба.

От края на Корейската война през 1953 г. Северна Корея е извършила множество шпионски операции – от събиране на разузнавателна информация до политически убийства. Сред най-известните случаи е ликвидирането през 1997 г. на дезертьора И Хан-йон.

Един от най-известните севернокорейски агенти е Чон Су-ил. През 1984 г. той влиза в Южна Корея под самоличността на Мохамед Кансу, представяйки се за филипинско-ливански учен. След разкриването на прикритието му излежава присъди в Южна Корея, а впоследствие става историк, специализиран в историята на Пътя на коприната и Западна Азия, предаде БГНЕС.