Русия е прехванала 376 украински дрона тази нощ

376 украински дрона са били прехванати от руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ.
Дроновете са свалени над територията на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверски област, над Московски район, Краснодарския край, Република Крим и над акваторията на Азовско море, пише БТА.
Украинските сили пък са свалили 114 от общо 137 дрона, използвани от руските войски при атаки срещу Украйна от снощи насам. В отразяването на въздушната атака са участвали украинските ВВС, подразделенията на зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.
Общо 18 бойни безпилотни летателни апарата са поразили 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са открити на четири места. Въздушната атака продължава, като към момента в украинското въздушно пространство все още се намират няколко вражески дрона.