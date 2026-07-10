Русия е прехванала 376 украински дрона тази нощ

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376 украински дрона са били прехванати от руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ.

Дроновете са свалени над територията на Белгородска, Брянска, Калужка, Курска, Ленинградска, Новгородска, Псковска, Ростовска, Смоленска и Тверски област, над Московски район, Краснодарския край, Република Крим и над акваторията на Азовско море, пише БТА.

Украинските сили пък са свалили 114 от общо 137 дрона, използвани от руските войски при атаки срещу Украйна от снощи насам. В отразяването на въздушната атака са участвали украинските ВВС, подразделенията на зенитно-ракетните войски, силите за радиоелектронна борба, подразделенията за безпилотни системи и мобилните огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Общо 18 бойни безпилотни летателни апарата са поразили 16 обекта, а отломки от свалени въздушни цели са открити на четири места. Въздушната атака продължава, като към момента в украинското въздушно пространство все още се намират няколко вражески дрона.