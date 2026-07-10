Мао Нин пред КМГ: „Добре дошли в дом, произведен в Китай“

На 9 юли говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин публикува в чуждестранна социална платформа репортаж на CCTV Finance за модулни жилища в Китай, с коментар: „Нов апартамент, доставен директно от Китай. Цялото жилище е предварително сглобено в завода и бързо се монтира на място, с високо съотношение цена-качество и е екологично. Добре дошли в дом, произведен в Китай".

В сравнение с традиционните строителни методи, модулното строителство намалява времето за изграждане с над 60%. Днес този начин, базиран на моделите за сглобяване на автомобили, се пренася от китайските фабрики към чуждестранните пазари.