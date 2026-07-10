Въглеродният пазар на провинция Гуандун запазва стабилност

Пазарът за търговия с въглеродни емисии в китайската провинция Гуандун остава стабилен. На последната борсова сесия цената на квотите за въглеродни емисии се запази на ниво от 38,1 юана за тон. В рамките на деня бяха изтъргувани над 100 хиляди тона квоти на обща стойност близо 3,84 милиона юана, съобщава КМГ.

Квотите определят максимално допустимите емисии на въглероден диоксид за предприятията, като компаниите, които надхвърлят лимита си, трябва да закупят допълнителни разрешителни. От създаването на пазара през декември 2013 г. досега са реализирани сделки за над 234 милиона тона въглеродни квоти на обща стойност около 6,83 милиарда юана.