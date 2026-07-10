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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23200194 www.24chasa.bg

Китай представи петгодишен план за стимулиране на потреблението чрез търговията на дребно

КМГ

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Китай представи петгодишен план за стимулиране на потреблението чрез търговията на дребно СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските власти представиха нова петгодишна стратегия за развитие на сектора на търговията на дребно, насочена към стимулиране на вътрешното потребление, създаване на работни места и устойчивия икономически растеж. Документът е изготвен съвместно от Министерството на търговията и още осем държавни институции, съобщава КМГ.

До 2030 г. страната си поставя за цел да изгради модерна, висококачествена търговска система и да създаде международно конкурентоспособни компании. Планът предвижда физическите магазини да се превърнат в многофункционални пространства за пазаруване, свободно време и социални контакти, а онлайн платформите да предлагат по-качествени и разнообразни услуги. Чрез ускоряване на иновациите и модернизиране на веригите за доставки Китай цели да насърчи потреблението и да подкрепи дългосрочното развитие на икономиката.

Китай представи петгодишен план за стимулиране на потреблението чрез търговията на дребно СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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