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Пътникопотокът на влизащи и излизащи от Китай за първите 6 месеца достигна 369 млн.

КМГ

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Пътникопотокът на влизащи и излизащи от Китай за първите 6 месеца достигна 369 млн. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Държавната администрация по имиграцията на Китай представи данните за работата си през първото полугодие на 2026 г. През този период граничните служби са регистрирали общо 369 милиона влизания и излизания от страната – с 10,8% повече спрямо същия период на миналата година и най-високото ниво в историята.

Броят на влезлите в Китай чуждестранни граждани е достигнал 22,91 милиона, което представлява ръст от 20,4% на годишна база. От тях 17,82 милиона са влезли без виза, или 77,7% от всички чуждестранни посетители, като това е увеличение с 30,6% спрямо първото полугодие на 2025 г.

Най-много чуждестранни посетители са пристигнали от Южна Корея, Русия, Малайзия, Виетнам, Тайланд, Сингапур, САЩ, Япония, Монголия и Австралия. Гражданите на тези десет държави представляват 62% от всички чужденци, влезли в Китай през първата половина на годината.

Пътникопотокът на влизащи и излизащи от Китай за първите 6 месеца достигна 369 млн. СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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