Добивът на летни зърнени култури в Китай за първи път надхвърля 150 милиона тона

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През 2026 г. Китай отчете успешна реколта от летни зърнени култури. Засетите площи остават практически непроменени спрямо предходната година, а средният добив на хектар бележи леко увеличение. Общият добив достигна рекордните 150,75 милиона тона, като за първи път надхвърли границата от 150 милиона тона, съобщава КМГ.

Според данни от проучване, обхванало 25 провинции, автономни райони и градове, засетите площи с летни зърнени култури през 2026 г. възлизат на 26,53 милиона хектара, а средният добив достига 5681,6 кг на хектар. Общият добив е с около 1 милион тона повече спрямо 2025 г., което представлява ръст от 0,7%.