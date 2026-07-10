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Китай призова за прекратяване на огъня в Украйна възможно най-скоро

КМГ

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Китай призова за прекратяване на огъня в Украйна възможно най-скоро СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 9 юли на заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, заместник постоянният представител на Китай в ООН Сун Лей призова всички страни да проявят спокойствие и сдържаност и да положат усилия за деескалация на конфликта. По думите му това е необходимо, за да бъдат създадени условия за възможно най-скорошно прекратяване на огъня и на военните действия.

Сун Лей заяви, че развитието на ситуацията в Украйна е тревожно. По думите му интензивността, мащабът и обхватът на военните атаки надхвърлят предишните нива, което води до множество цивилни жертви и сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Той подчерта, че Китай осъжда всички нападения срещу невинни цивилни и призова засегнатите страни незабавно да прекратят атаките срещу цивилното население и гражданските обекти.

Сун Лей също така добави, че всички страни трябва да проявят търпение и политическа воля, да възобновят разговорите и преговорите възможно най-скоро и да работят за постигането на всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение.

Китай призова за прекратяване на огъня в Украйна възможно най-скоро СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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