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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23200254 www.24chasa.bg

Китай представи нови научни постижения в опазването на биологичното разнообразие

КМГ

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Институтът по зоология към Китайската академия на науките представи в Музея на науката и технологиите в Шънджън най-новите си научни постижения в областта на опазването на биологичното разнообразие СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Институтът по зоология към Китайската академия на науките представи в Музея на науката и технологиите в Шънджън най-новите си научни постижения в областта на опазването на биологичното разнообразие. Едновременно с това бе открита и мащабна изложба, насочена към широката публика, съобщава КМГ.

Експозицията включва над 200 редки експоната, сред които препарирани и живи животни, както и фосили. По време на събитието учени от Института по зоология представиха резултати от свои изследвания, публикувани в престижни международни научни списания.

Изложбата ще бъде отворена за посетители до ноември. Нейната цел е да популяризира знанията за биологичните науки и да покаже как съвременните научни постижения могат да бъдат превърнати в достъпни образователни ресурси за широката общественост.

Институтът по зоология към Китайската академия на науките представи в Музея на науката и технологиите в Шънджън най-новите си научни постижения в областта на опазването на биологичното разнообразие СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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