Китай представи нови научни постижения в опазването на биологичното разнообразие

Институтът по зоология към Китайската академия на науките представи в Музея на науката и технологиите в Шънджън най-новите си научни постижения в областта на опазването на биологичното разнообразие. Едновременно с това бе открита и мащабна изложба, насочена към широката публика, съобщава КМГ.

Експозицията включва над 200 редки експоната, сред които препарирани и живи животни, както и фосили. По време на събитието учени от Института по зоология представиха резултати от свои изследвания, публикувани в престижни международни научни списания.

Изложбата ще бъде отворена за посетители до ноември. Нейната цел е да популяризира знанията за биологичните науки и да покаже как съвременните научни постижения могат да бъдат превърнати в достъпни образователни ресурси за широката общественост.