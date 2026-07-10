Съдът на ЕС осъди България да плати 23 хил. евро на пребит британец след мач Левски-ЦСКА

Британецът Леон Франсоа д"Асисиз Кофи, пребит на 29 септември 2018 г. след мача Левски - ЦСКА, осъди България в Европейския съд по правата на човека срещу България. Това става ясно от решение на Министерски съвет. Решението е за изплащане на общо 23 000 евро за обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, постановено на 17 февруари 2026 г.

Казусът е на Леон Франсоа д'Асисиз Кофи, чернокож британски гражданин. На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен от група футболни фенове след мач Левски - ЦСКА. Вследствие на побоя Леон Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други наранявания по главата, припомнят от кабинета.

Пред ЕСПЧ той повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто оплакване е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента.

ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект. Европейският съд обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект.

ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3. Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4500 евро за разходи и разноски.

През март тази година Министерският съвет прие решение за изплащане на 19 471,77 евро по две решения на ЕСПЧ по жалба „Иларева и други срещу България" за нарушаване на правото на личен живот, както и по жалба „Илиев срещу България" относно оплаквания за неадекватни условия на задържане в затвора в Ловеч в периода 2016 - 2017 г.

550 дела средно на година се завеждат срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. За период от 10 години сме платили 6,8 млн. евро след осъдителни решения срещу страната.

Повечето претенции си за жертви на домашно насилие, на полицейско насилие, на незаконно подслушване, на дискриминация или на несправедливо съдебно дело.