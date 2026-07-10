Зеленски: Украйна иска да си партнира с "Мицубиши" за производството на ракетите "Пейтриът"

Украйна иска да си партнира с японската компания "Мицубиши", която има лиценз за производство на ракети за противовъздушната система "Пейтриът" и опит в изграждането на такъв тип производство , предаде Укринформ, като цитира изявление на президента Володимир Зеленски.

На въпрос дали Украйна се интересува от сътрудничество с компанията, Зеленски заявил, че са запознати какво прави "Мицубиши" и биха приветствали обмен на опит, но това зависело от готовността на японската страна.

"Тя е показала много висок стандарт в производството на ракети за системата "Пейтриът". Вероятно това е най-силният пример днес за това как една компания може да изгради собствено производство на противоракетни системи, след като получи американски лиценз. Разбира се, бихме искали да ги видим в Украйна", коментирал Зеленски.

Президентът отбеляза още, че Украйна изпитва голямо уважение към Япония, нейните технологии и постижения.

"Готови сме да споделим нашите разработки и технологии. Убеден съм, че в много области ще имаме обща визия", подчерта той.

По-рано Укринформ съобщи, че през втората половина на април японското правителство официално е одобрило промени в т.нар. Три принципа за трансфер на отбранителна техника и технологии. С тях на практика се премахват ограниченията върху износа на японско оръжие, съобщи БТА.