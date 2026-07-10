Държавните медии на Иран: Над 43 милиона се простиха с аятолах Али Хаменей

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Над 43 милиона души са участвали в траурните церемонии за погребението на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, съобщават иранските държавни медии, цитирани от БТА.

Най-голямата процесия, която светът някога е виждал, нарича случилото се иранската проправителствена телевизия "Прес Ти Ви".

Шестдневните тържествени церемонии имаше в пет града – Техеран, Кум, Наджаф, Кербала и Машхад – и привлякоха огромни множества, които надминаха всички предишни рекорди, съобщи агенция Фарс.

Церемониите включваха три дни в Техеран – два дни на обществен траур в Голямата Мосала и един на основното погребално шествие, като във всеки от останалите градове се състоя по един пълен ден на отдаване на почит. Много от скърбящите пътуваха между градовете, което увеличи мащаба на участието.

Официалните оценки, съставени въз основа на множество независими източници на място и правителствени източници, потвърждават, че между 41 и 43 милиона души са взели участие в историческото събитие.

Върховният лидер и членове на семейството му загинаха при въздушна атака на САЩ и Израел на 28 февруари, срещу резиденцията на лидера.

Сред загиналите бяха съпругата на новия лидер аятолах Моджтаба Хаменей, зетят на покойния лидер, една от дъщерите на покойния лидер и 14-месечната му внучка.

Погребалните церемонии започнаха миналия петък с участието на политически представители от над 45 държави и учени от повече от 90 страни. В нея учаастваха и двама български депутати.

Бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей бе погребан вчера в родния си град Машхад.

Синът на Хаменей – Моджтаба Хаменей, не се е появявал публично, откакто беше обявен за нов върховен лидер на Иран през март. Това подхрани спекулации за здравословното му състояние.

Като върховен лидер Али Хаменей имаше последната дума по всички ключови въпроси в Ислямската република. В същото време шиитският аятолах беше и най-висшият религиозен авторитет в държавата, посочва БТА.

Неговите привърженици го почитат като мъченик, който според тях е загинал, противопоставяйки се на военно далеч по-могъщ противник. В същото време голяма част от приблизително 86-милионното население на Иран вероятно е безразлична към държавния траур или е против него, посочва ДПА.